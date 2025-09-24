Mit dem Schiff durch Norwegens Norden

Mitternacht. Der Himmel leuchtet in einem goldenen Schimmer, als wolle die Sonne den Tag nicht loslassen. Im äußersten Nordosten Norwegens beginnt ein eindrucksvolle Seereise.

Von Martin Duschek

Auf dem alten, handgemalten Wegweiser vor dem Andersgrotta-Bunker in Kirkenes, der Hafenstadt im äußersten Nordosten Norwegens, weist ein Pfeil nach Süden: „Innsbruck 4706 km“. Er stammt von Gebirgsjägern und Zwangsarbeitern aus dem Alpenraum, die im Zweiten Weltkrieg hier dienen mussten, weil ihnen Kälte, Schnee und Eis vertraut waren. Auch im Sommer finden heute Touristen hier Eis und Schnee, vor allem im Snowhotel, dem ersten ganzjährigen Eishotel der Welt in einem riesigen, unter Planen geschützten Schneeberg. Wer lieber im kuscheligen Doppelbett denn im Daunenschlafsack nächtigt, wählt einfach einen komfortablen Bungalow oberhalb des Langfjords.

Die Eiskutsche im Snowhotel ist ein beliebter Selfie-Platz. © Martin Duschek

In seinem klaren, blitzblauen Wasser hausen Unmengen von Königskrabben, einer Krebsart, die sich im Zuge eines russischen Experiments als bioinvasive Art in den siebziger Jahren rapid ausbreitete. Zuerst dachten die Fischer an Außerirdische und fürchteten um ihre Existenz. Aber als bekannt wurde, dass japanische Gourmet­tempel für ein Kilo dieses Fleisches bis zu 1000 US-Dollar bezahlen, schlossen sie die gruselig riesigen Tiere ins Herz und in zahlreiche Unterwasserfallen. Eine Krabben-Boots-Safari samt Fang und Verzehr gehört jedenfalls zum arktischen Pflichtprogramm.

Frisch gefangene Königskrabben. Ihre Beinspannweite beträgt bis zu zwei Meter. © Martin Duschek

Kirkenes – das Tor zur Barentssee

Kirkenes ist der nördlichste eisfreie Hafen Europas, nur wenige Kilometer von Russland entfernt. Früher herrschte hier ein reger Grenzverkehr, erzählt der Stadtführer, doch zuerst auf Grund von Corona und dann wegen des Ukrainekrieges kamen die gegenseitigen Einkaufsfahrten vollständig zum Erliegen. Kirkenes ist auch der End- oder Startpunkt der Post-Schifffahrtslinie von und nach Bergen. Erstmals seit Jahrzehnten erhielt diese Linienkonzession eine neue Reederei, das junge Unternehmen Havila. Seine aktuell vier Schiffe setzen international neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit. Es sind die ersten vollelektrisch oder mit Flüssiggas und CO2-Abscheidern betriebenen Linienschiffe, die außerdem in puncto Komfort und Design edlen Kreuzfahrtschiffen in nichts nachstehen.

Die Havila Castor legt in Kirkenes an. © Martin Duschek

Heute ist es die Havila Castor, die in Kirkenes Saatgut abliefert und neue Passagiere aufnimmt. Manche machen es sich nur für die paar Stunden nach Vardø oder Berlevåg im Pullman-Sitz bequem, die meisten treten eine mehrtägige, unvergessliche Seereise von den polaren Gewässern in Richtung Süden an.

Der 258 Meter hohe Torghatten: berühmt für sein natürliches, 35 Meter hohes und 160 Meter langes Loch in der Mitte. © Martin Duschek

Das Nordkap: spröder Stolz des Nordens

Der erste große Höhepunkt folgt nach knapp 18 Stunden Fahrt durch die taghelle Polarnacht: das Nordkap. Allgemein gilt es als der nördlichste Punkt Europas, obwohl das – streng genommen – die benachbarte Knivskjellodden-Halbinsel ist. Doch am Kap selbst, 300 Meter über der Barentssee, ist das nebensächlich. Die Aussicht ist schlicht atemberaubend: Felsen, Meer, Himmel und die bekannte Skulptur der Erdkugel. Vor den kalten Windböen schützt das moderne Besucherzentrum mit einigen beeindruckenden Installationen, vor allem der Erklärung, wie genau sich unser Erdball um die Sonne bewegt.

Ankunft am Nordkap. © Martin Duschek

An Bord: Komfort trifft Umweltbewusstsein

Zurück an Bord der Havila Castor genießen die Passagiere die Vorzüge dieses Schiffes: großzügige Kabinen, mit natürlichen Materialien ausgestattet, viel Holz, warme Stoffe, breite Glasfronten – norwegischer Charme und dezenter Luxus bis hinauf in die Panoramalounge auf dem neunten Deck. Maßstäbe in puncto Qualität und Nachhaltigkeit setzt auch das Bordrestaurant: Rentierfilets aus der Finnmark, allerlei Fisch aus den klaren Küstengewässern, Beeren aus der Umgebung: Gekocht wird auf Haubenniveau, serviert in kleinen, beliebig nachbestellbaren Happen, um Food Waste auf maximal 75 Gramm pro Gast und Tag zu reduzieren.

Auf dem Weg nach Tromsø. © Martin Duschek

Tromsø – Kultur in der Eismeerstadt

Gegen Mitternacht erreicht die Castor im endlosen Tageslicht Tromsø, die größte Stadt Nordnorwegens. Zwischen bunten Holzhäusern, einer lebendigen Innenstadt und der markanten Eismeerkathedrale wirkt Tromsø erstaunlich urban – eine Art Hauptstadt der Arktis. Ihre Universität genießt auf Grund der Erforschung der Polarlichter einen hervorragenden Ruf. Die dreieinhalb Stunden Liegezeit im Hafen vergehen dank eines klassischen Konzertes in der Tromsø Cathedral, der nördlichsten evangelischen Kirche der Welt, wie im Flug. Am Rückweg zum Schiff – mittlerweile ist es 2 Uhr morgens – sind die Straßen leer, obwohl die Sonne immer noch wärmende ­Strahlen schickt.

Die arktische Hauptstadt Tromsø mit der markanten Eismeerkathedrale im Licht der Mitternachtssonne. © Martin Duschek

Besonders beeindruckend ist der Moment, wenn die Castor in sensible Naturgebiete einläuft – etwa in den Trollfjord. Der zwei Kilometer lange Seitenarm des Raftsunds am Rand der Lofoten beeindruckt seit Generationen mit seinen engen, steilen und von Moosen überzogenen Felswänden. Hier schaltet die Crew komplett auf Batteriebetrieb um. Kein Laut ist zu hören, kein Bläschen Gas wird verbrannt. Der 124 Meter lange Riese gleitet geräuschlos durch die atemberaubende Schlucht. Bis zu vier Stunden kann die größte mobile Batterie der Welt das Schiff und seine maximal 640 Passagiere bewegen und versorgen. Ein Novum in der Seefahrt – 2025 wurde Havila erneut vom NABU, dem Naturschutzbund Deutschland, als weltweit umweltfreundlichste Kreuzfahrtgesellschaft ausgezeichnet.

Die bunten Bürgerhäuser in Trondheim. © Martin Duschek

Trondheim, Stadt der Könige

Nach vier Tagen und 24 Stopps entlang der Route erreicht die Castor den Hafen Trondheim. Die ehemalige Hauptstadt Norwegens liegt an der Mündung des Flusses Nidelva, in dem sich die bunten Bürgerhäuser malerisch spiegeln. Der mächtige Nidarosdom, das nationale Heiligtum des Landes, empfängt die Gäste der Stadt mit ehrwürdiger Gotik.

Der Nidarosdom aus dem 11. Jahrhundert ist Norwegens wichtigstes gotisches Bauwerk. © Martin Duschek

Die Stadt selbst ist jung geblieben. Studenten, nächtliche Ausgehmeile, Cafés am Wasser – Trondheim wirkt weltoffen, lebendig und doch geschichtsträchtig. Dank des internationalen Flughafens ist es der ideale Endpunkt einer kurzen Kreuzfahrt, die sich – achtsam, umweltfreundlich und intensiv – zwischen Naturwunder, Nachhaltigkeit und nordischer Lebensart bewegt.