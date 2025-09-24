Heftige Unwetter in Italien sorgten für Erdrutsche und Überschwemmungen

Italien bleibt weiterhin fest im Griff eines Tiefdruckgebiets, das von Mailand bis Sizilien für extreme Wetterlagen mit sintflutartigen Regenfällen und schweren Unwettern sorgt.

Die Gewitter verlagerten sich am Mittwoch zunehmend von Norditalien in den Süden. In der Gegend um den Comer See in der Lombardei musste die Feuerwehr wiederholt wegen Erdrutschen und Überschwemmungen ausrücken. Besonders betroffen war das Westufer des Sees, wo mehrere Erdrutsche die Straßen blockierten.

Auch im Bahnverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Heftige Niederschläge und Überschwemmungen wurden auch aus den norditalienischen Regionen Ligurien und Venetien gemeldet. In den Adria-Badeorten Eraclea, Jesolo und Caorle berichteten die Bürgermeister von überfluteten Straßen und Kellern. Freiwillige Einsatzkräfte wurden zur Unterstützung der Bevölkerung mobilisiert.

„Ich rufe die Bevölkerung auf, aufmerksam zu sein, den Anweisungen der Behörden zu folgen und unnötige Reisen zu vermeiden“, warnte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, auf seinen sozialen Netzwerken.

Suche nach Touristin in Provinz Allesandria

Auch am Mittwoch wird die Suche nach einer vermissten deutschen Touristin fortgesetzt, die in der Nacht auf Montag in der Provinz Alessandria im norditalienischen Piemont nach einem Unwetter spurlos verschwand. Die Frau hatte sich auf einem Campingplatz aufgehalten, als eine Flutwelle das Gebiet erfasste. Vier Wasserrettungseinheiten der Feuerwehr aus Alessandria und anderen Regionen sind vor Ort im Einsatz.