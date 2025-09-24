Kritik an Behörden
Gewalt im SOS-Kinderdorf Imst: Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft
Ein Mantel des Schweiges: Im SOS-Kinderdorf wurden die Übergriffe vertuscht. Offenbar auch von der regionalen Führung.
© Foto TT/Rudy De Moor
Der interne Bericht über die jahrelange strukturelle Gewalt im SOS-Kinderdorf in Imst wirft viele Fragen auch. Vor allem eine, warum die Aufsichtsbehörden nicht eingegriffen haben. Der Imster Bürgermeister Weirather spricht von einer Katastrophe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft, ob ein Anfangsverdacht wegen Kindesmisshandlungen vorliegt.