Auf zweiter Europa-Tournee: Sängerin und Pianistin Aurora Rays tritt in Lienz auf

Die britische Sängerin und Pianistin Aurora Rays macht auf ihrer Europa-Tournee Halt in Osttirol. Am 3. Oktober 2025 wird die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin in Nadl's Café in Lienz auftreten und ihr vielseitiges musikalisches Repertoire präsentieren.

Lienz – Die in Großbritannien lebende Musikerin hat sich international einen Namen gemacht. Mit einem Bachelor- und Master-Abschluss in Jazz, beide mit Auszeichnung abgeschlossen, bringt Aurora Rays fundierte musikalische Expertise mit. Ihre Karriere erhielt 2022 einen bedeutenden Schub, als sie das renommierte Global Talent Visa für Großbritannien erhielt – eine Auszeichnung, die nur an Künstler*innen mit außergewöhnlichem Talent vergeben wird.

Internationale Bühnenerfahrung

Die Liste ihrer bisherigen Auftrittsorte reicht von der Symphony Hall in Großbritannien über das Opernhaus in Doha (Katar) bis zu Festivals wie dem BritFest, dem Sounds of Europe Festival und dem Dolomiti Blues & Soul Festival. Auch bei Italy's Got Talent stand die Künstlerin auf der Bühne.

2025 führt ihre zweite Europatournee Aurora Rays nun nach Osttirol. (TT)

Eventinfos: