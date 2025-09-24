„Ich bin ein waschechter Tiroler – aber Anfänger“

Als Justus Mwalemba mit 18 Jahren in Tansania ins Kloster eintrat, war Europa für ihn ein ferner Gedanke. Heute, drei Jahre nach seiner Ankunft in Tirol, lebt der junge Missionsbenediktiner im Bergkloster St. Georgenberg – und nennt es sein Zuhause. Nach einem Deutschkurs in München kam er vorerst zurück ins afrikanische Klosterleben, bevor er den Ruf nach Tirol bekam: „Ich probiere es für ein Jahr – wenn alles gut geht, bleibe ich.“