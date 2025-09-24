Bewegung im Alter: Experten-Workshop zur Sturzprävention in Lienz

Die Fortbildungsreihe "In der Pflege gut begleitet – auch Angehörige brauchen Hilfe" geht in die nächste Runde. Am 1. Oktober findet im Wohn- und Pflegeheim Lienz ein kostenloser Workshop statt. Ergotherapeutin Michaela Lugger zeigt dabei, wie die Mobilität von Pflegebedürftigen gefördert werden kann.

Lienz – Wer sich im Alter nicht ausreichend bewegt, riskiert rasch erschlaffende Muskeln und damit verbundene Bewegungseinschränkungen. Dies führt zu einer erhöhten Sturzgefahr bei älteren Menschen. Der Workshop der Selbsthilfe Osttirol widmet sich genau diesem Problem und vermittelt praktische Tipps, wie Pflegende die Mobilität ihrer Angehörigen fördern können.

Die Veranstaltung ist Teil einer mehrteiligen Fortbildungsreihe, die speziell für pflegende Angehörige konzipiert wurde. Im Mittelpunkt steht dabei, wie die Selbstständigkeit pflegebedürftiger Personen möglichst lange erhalten werden kann.

Der Workshop richtet sich an alle, die Angehörige pflegen oder sich auf eine künftige Pflegesituation vorbereiten möchten. Die Teilnahme ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist jedoch eine Anmeldung erforderlich.

In den kommenden Wochen werden weitere Module der Fortbildungsreihe angeboten. Interessierte können sich bei der Selbsthilfe Osttirol über das gesamte Programm informieren.

Eventinfos: