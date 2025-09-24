WhatsApp bringt Übersetzer für Nachrichten: So funktioniert’s

WhatsApp erweitert einmal mehr seinen Funktionsumfang. Bald soll es einen Übersetzer für Nachrichten direkt in der App geben. Wie der Mutterkonzern Meta in einem Blog-Eintrag bekannt gab, soll das Kopieren von Texten in externe Übersetzer dadurch der Vergangenheit angehören.

Wie funktioniert’s?

WhatsApp erkennt künftig automatisch, wenn eine Nachricht in einer fremden Sprache verfasst ist. Den Nutzerinnen und Nutzern wird dann direkt unter der Nachricht eine Option angeboten, um sich den Text übersetzen zu lassen. Man muss dazu nur die gewünschte Sprache anklicken. Auf Android sollen zunächst sechs Sprachen (Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch), auf iOS 19 Sprachen (darunter Deutsch und Englisch) zur Verfügung stehen. Wer möchte, kann sich Sprachen auch herunterladen, um sie für künftige Übersetzungen zu speichern.

Das Feature soll gleichermaßen in Chats, Gruppen und Kanälen funktionieren. Android-User sollen die Möglichkeit bekommen, den gesamten Verlauf eines Chats zu übersetzen – auch alle eingehenden Nachrichten können direkt übersetzt werden.

Wann kommt die neue Funktion?

Die Einführung der Übersetzungsfunktion soll schrittweise erfolgen. In den kommenden Wochen soll das Update für alle Nutzerinnen und Nutzer auf Android und iOS zur Verfügung stehen.

In der Vergangenheit wurden bereits Features wie das Bearbeiten von Nachrichten, Reaktionen mit Emojis oder die Nutzung eines Accounts auf mehreren Geräten eingeführt. (TT.com)