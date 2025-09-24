STYLE.SOUND.STEP – Innsbrucks Shopping Night mit besonderem Flair

Am 3. Oktober heißt es: eintauchen, entdecken und genießen! Die Innsbrucker Innenstadt, Altstadt und Wilten verwandeln sich an diesem Abend in eine stilvolle Bühne für Mode, Musik und Begegnungen.

Bis 22 Uhr laden Geschäfte in der Innen- und Altstadt, rund ums Wiltener Platzl sowie die Einkaufszentren zu einem besonderen Abendbummel ein – begleitet von Live-Musik, Tanz und stimmungsvoller Atmosphäre auf zahlreichen Plätzen der Stadt. Die Shopping Night steht für mehr als Einkaufen: Sie verbindet urbanen Lifestyle mit kultureller Vielfalt, besonderen Genussmomenten und echter Qualität. Ob exklusive Boutiquen, kreative Concept Stores, Traditionsbetriebe oder junge Labels – Innsbrucks Handelslandschaft überzeugt mit Persönlichkeit, Fachkompetenz und einem feinen Gespür für Stil. Viele Betriebe laden mit Aktionen, kleinen Aufmerksamkeiten oder kulinarischen Extras zum Verweilen und Genießen ein. Mit dabei sind auch die Einkaufszentren DEZ, das Kaufhaus Tyrol, der Sillpark und die Rathausgalerien, die ihre Türen ebenfalls bis in den Abend geöffnet halten und das Shopping-Erlebnis perfekt abrunden.

Die Shopping Night lädt bis 22 Uhr zum Abendbummel mit besonder Atmosphäre. © Franz Oss

STYLE.SOUND.STEP – das Motto der diesjährigen Shopping Night

Auf mehreren Plätzen erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dieses umfasst musikalische und tänzerische Highlights von energiegeladenem Breakdance und Hip-Hop über ausdrucksstarken Bühnentanz bis hin zu leidenschaftlichem lateinamerikanischen Tanz. Auch musikalisch wird eine breite Palette geboten – von gefühlvollen Singer-Songwriter-Acts über beeindruckende Beatbox-Performances bis hin zu regionalen Künstler:innen, die das Publikum verzaubern.

Musik und Tanz im Rahmenprogramm

Mit „Schau ums Eck“ Innsbrucks Concept Stores entdecken

„Schau ums Eck“ erweitert heuer seinen Radius: Statt nur an einem Ort lädt die Aktion in mehrere lebendige Viertel Innsbrucks ein. Ausgewählte Concept Stores, die mit ihrem besonderen Mix aus Design, Mode, Lifestyle und Kulinarik überzeugen, öffnen ihre Türen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Exklusiv zur Shopping Night erhalten Besucher:innen beim Einkauf eine hochwertige Goodiebag, liebevoll befüllt von den teilnehmenden Geschäften.

Kostenlos in der Stadt unterwegs mit den Linien der IVB

Die Linien der IVB können an diesem Nachmittag und Abend (von 14–24 Uhr) kostenlos genutzt werden, um zur Shopping Night zu kommen und zwischen den verschiedenen Standorten zu wechseln. Auch an diesem Tag werden selbstverständlich die gelbe oder weinrote Innenstadtkarte von teilnehmenden Geschäften an ihre Kund:innen ausgegeben. Damit kann eine halbe Stunde kostenlos in den Garagen der Stadt geparkt werden (gelbe Karte) bzw. die weinrote Karte ist als IVB-Einzelticket gültig und ermöglicht zusätzlich die kostenlose Nutzung vom Stadtrad Innsbruck für eine halbe Stunde. Nicht nur am Tag der Shopping Night, sondern auch danach.