Bereits vor 11 Jahren zeigte Studie Gewalt in den SOS-Kinderdörfern auf

Eine neue Studie über systemische Gewalt im SOS-Kinderdorf Imst wurde von den Entscheidungsträgern geheim gehalten. Bereits vor 11 Jahren hat der Tiroler Historiker Horst Schreiber ebenfalls in einer Studie Missbrauch und Gewalt aufgedeckt. Geändert hat sich danach nicht genug, zu groß waren die Widerstände. Schreiber kritisiert auch den Mangel an Kontrolle und das Demokratiedefizit in den Kinderdörfern..