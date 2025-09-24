Studie über Gewalt im SOS-Kinderdorf: Wer hat die Geheimhaltung angeordnet?

Die Studie über systemische Gewalt im SOS-Kinderdorf Imst wurde geheim gehalten. Der Tiroler Historiker Horst Schreiber fordert, dass jene Entscheidungsträger, die die Geheimhaltung angeordnet haben, Verantwortung übernehmen. Er kritisiert auch den Mangel an Kontrolle und das Demokratiedefizit in den Kinderdörfern.