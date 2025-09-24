Horst Schreiber im Interview
Studie über Gewalt im SOS-Kinderdorf: Wer hat die Geheimhaltung angeordnet?
Bereits 2014 gab es von Historiker Horst Schreiber eine Studie zu massiven Grenzüberschreitungen in den Kinderdörfern von den 50-er Jahren bis zu den 2000-er Jahren.
Die Studie über systemische Gewalt im SOS-Kinderdorf Imst wurde geheim gehalten. Der Tiroler Historiker Horst Schreiber fordert, dass jene Entscheidungsträger, die die Geheimhaltung angeordnet haben, Verantwortung übernehmen. Er kritisiert auch den Mangel an Kontrolle und das Demokratiedefizit in den Kinderdörfern.