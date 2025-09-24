Autolenker (30) übersah stehende Fahrzeuge: Zwei Frauen bei Auffahrunfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Mittwochfrüh, gegen 7.15 Uhr, ereignete sich in Innsbruck ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Völser Straße in Richtung Osten unterwegs. Vor der Einfahrt in die Justizanstalt hielt sie ihr Fahrzeug an, um einem entgegenkommenden Auto die Einfahrt zu ermöglichen.

Das Fahrzeug hinter der 56-Jährigen, gelenkt von einer 55-jährigen Frau, bremste ab. Ein nachkommender 30-jähriger Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 55-Jährigen gegen den Pkw der 56-Jährigen geschleudert.