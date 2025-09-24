Telfer Fabian Bartl erhält Auszeichnung „Zivildiener des Jahres“ in Tirol für sein Engagement im Kindergarten
Der Telfer Fabian Bartl wurde für sein Engagement beim Zivildienst in einem Kindergarten als Tirols „Zivildiener des Jahres“ ausgezeichnet. Bereits zum 18. Mal ging am Dienstagabend im Bundeskanzleramt die Verleihung über die Bühne.
Wien, Telfs – Zum 18. Mal wurde am Dienstag im Bundeskanzleramt die Auszeichnung „Zivildiener des Jahres“ vergeben. Für Tirol wurde Fabian Bartl geehrt, der seinen Zivildienst im Telfer KinderKompetenzZentrum abgeleistet hat.
Sabrina Glader, Leiterin des Kindergartens, erzählt: „Er war immer da. Überall. Ob beim Obstschneiden mit chirurgischer Präzision, beim Supperühren mit der Hingabe eines Sternekochs oder beim Tischetragen mit einem Lächeln. Er war der Fels in der Kindergarten-Brandung.“ Zwischen Seifenblasen und Glitzerkleber habe er die Nerven behalten. Fabian hat gezeigt, wo seine Zukunft liegt. Deshalb hat er sich entschieden, seinen „beruflichen Weg in der Pädagogik weiterzugehen“, verrät der begeisterte Telfer Fußballspieler.
Rund 750 Zivildiener gibt es in Tirol, österreichweit sind es 14.500. Eine Fachjury wählte im Juli aus über 150 Einreichungen die Preisträger aus. Pro Bundesland gibt es einen „Zivildiener des Jahres“. Der Bundessieg ging heuer an den Salzburger Jakob Neff. (TT)