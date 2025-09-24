Telfer Fabian Bartl erhält Auszeichnung „Zivildiener des Jahres“ in Tirol für sein Engagement im Kindergarten

Der Telfer Fabian Bartl wurde für sein Engagement beim Zivildienst in einem Kindergarten als Tirols „Zivildiener des Jahres“ ausgezeichnet. Bereits zum 18. Mal ging am Dienstagabend im Bundeskanzleramt die Verleihung über die Bühne.

Sabrina Glader, Leiterin des Kinder­gartens, erzählt: „Er war immer da. Überall. Ob beim Obstschneiden mit chirurgischer Präzision, beim Supperühren mit der Hingabe eines Sternekochs oder beim Tischetragen mit einem Lächeln. Er war der Fels in der Kindergarten-Brandung.“ Zwischen Seifenblasen und Glitzerkleber habe er die Nerven behalten. Fabian hat gezeigt, wo seine Zukunft liegt. Deshalb hat er sich entschieden, seinen „beruflichen Weg in der Pädagogik weiterzugehen“, verrät der begeisterte Telfer Fußballspieler.