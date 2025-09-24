Geheimnis ausgeplaudert: So geht es bei den „Rolling Stones“ weiter

Star-Produzent Andrew Watt hat in einem Podcast aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, was die „Rolling Stones“ im Schilde führen.

Gute Nachrichten für alle Fans der „Rolling Stones“: Wie der bekannte Produzent Andrew Watt kürzlich in einem Podcast für das Magazin Rolling Stone ausplauderte, sind die Rock-Legenden alles andere als pensionsreif und arbeiten intensiv an neuem Material. Gerüchte, dass die Briten weiterhin musikalisch umtriebig sind, gab es schon länger. Nun verdichten sich aber die Hinweise.

Watt, der maßgeblich für den Sound des letzten Albums verantwortlich war, bestätigte nun, dass bei den Aufnahmen zu „Hackney Diamonds“ entstandenes Material genutzt wird. „Der kreative Wasserhahn“ sei aufgedreht und der Schwung solle behalten werden. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood sollen aktiv am künstlerischen Prozess beteiligt sein.

„Als würde man für Batman arbeiten“

„Ich habe es schon einmal gesagt, aber es ist, als würde man für Batman arbeiten. Wenn die Zunge in der Luft ist, macht man einfach weiter. Ich kann sagen, dass wir zusammen einige Aufnahmen gemacht haben, aber das ist auch schon alles, was ich sagen kann”, wird Watt vom Online-Magazin Bonedo zitiert.