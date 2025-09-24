Heiterwanger-See-Lauf geht in die 51. Runde: Ein Fest für Sportbegeisterte jeden Alters

Am Sonntag, 28. September, ist es so weit: Der Heiterwanger-See-Lauf lockt wieder Sportbegeisterte jeden Alters an. Die Veranstaltung des SV Reutte Leichtathletik bietet eine Vielfalt an Laufstrecken und verspricht ein spannendes Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer.

Heiterwang – Der Heiterwanger-See-Lauf hat sich über die Jahre zu einem festen Termin im Tiroler Laufkalender entwickelt. Die Hauptstrecke führt die Teilnehmer auf einer 10,4 Kilometer langen Route um den Heiterwanger See.

Für weniger ambitionierte Läufer gibt es eine 7 Kilometer lange Hobbystrecke. Hier steht nicht der Wettkampfgedanke im Vordergrund, sondern der Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Naturerlebnis. Dieselbe Strecke können auch Nordic-Walker in Angriff nehmen.

Eine Besonderheit des Events ist die klassenübergreifende Durchschnittszeit-Mannschaftswertung. Diese sorgt für zusätzliche Spannung und gibt auch weniger leistungsstarken Teams die Chance auf einen Sieg.

Der Nachwuchs kommt beim Heiterwanger-See-Lauf ebenfalls nicht zu kurz. Für Kinder und Jugendliche stehen verschiedene Distanzen zur Auswahl – von 250 Metern für die Kleinsten bis zu 1,5 Kilometern für die älteren Teilnehmer. Medaillen und Pokale warten auf die Athleten.

Alle Teilnehmer, egal welchen Alters oder welcher Leistungsklasse, nehmen automatisch an einer Tombola teil. Der Hauptpreis in diesem Jahr: ein hochwertiges Mountainbike.

Der Heiterwanger-See-Lauf verbindet seit Jahrzehnten Generationen und fördert die Freude an der Bewegung.