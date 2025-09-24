Schwerer Unfall auf Fernpassstraße: Vier Personen verletzt, Wetter erschwerte Einsatz

Zu einer schweren Frontalkollision kam es am frühen Mittwochnachmittag auf der Fernpass-Bundesstraße (B179) bei Pflach. Dabei wurden vier Personen verletzt. Fünf Helikopter wurden angefordert – nur einer erreichte die Verletzten. Eine Totalsperre der B179 und ein Großaufgebot an Einsatzkräften war die Folge.