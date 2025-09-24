STYLE.SOUND.STEP – Shopping Night mit Flair

Am 3. Oktober heißt es: eintauchen, entdecken und genießen! Die Innsbrucker Innenstadt, Altstadt und Wilten verwandeln sich an diesem Abend in eine stilvolle Bühne für Mode, Musik und Begegnungen.

Bis 22 Uhr laden Geschäfte in der Innen- und Altstadt, rund ums Wiltener Platzl sowie die Einkaufszentren zu einem besonderen Abendbummel ein – begleitet von Live-Musik, Tanz und stimmungsvoller Atmosphäre auf zahlreichen Plätzen der Stadt. Die Shopping Night steht für mehr als Einkaufen: Sie verbindet urbanen Lifestyle mit kultureller Vielfalt, besonderen Genussmomenten und echter Qualität. Ob exklusive Boutiquen, kreative Concept Stores, Traditionsbetriebe oder junge Labels – Innsbrucks Handelslandschaft überzeugt mit Persönlichkeit, Fachkompetenz und einem feinen Gespür für Stil. Viele Betriebe laden mit Aktionen, kleinen Aufmerksamkeiten oder kulinarischen Extras zum Verweilen und Genießen ein. Mit dabei sind auch die Einkaufszentren DEZ, das Kaufhaus Tyrol, der Sillpark und die Rathausgalerien, die ihre Türen ebenfalls bis in den Abend geöffnet halten und das Shopping-Erlebnis perfekt abrunden.

Das heurige Motto: STYLE.SOUND.STEP

Auf mehreren Plätzen erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dieses umfasst musikalische und tänzerische Highlights (siehe Seite 12). Innsbruck wird an diesem Abend zur lebendigen Kulisse für unterschiedlichste Stilrichtungen. Die Shopping Night wird so zu einem Erlebnis für alle Sinne und zur Hommage an die Vielfalt der Stadt und ihre Handelslandschaft.

© Thomas Steinlechner

Unter dem Motto „Schau ums Eck“ schließen sich die lokalen Unternehmen zusammen, um ihren Kund:innen an diesem Abend ein ganz besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. „Schau ums Eck“ erweitert heuer seinen Radius: Statt nur an einen Ort lädt die Aktion in mehrere lebendige Viertel Innsbrucks ein. Ausgewählte Concept Stores, die mit ihrem besonderen Mix aus Design, Mode, Lifestyle und Kulinarik überzeugen, öffnen ihre Türen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Exklusiv zur Shopping Night erhalten Besucher:innen beim Einkauf eine hochwertige Goodiebag, liebevoll befüllt von den teilnehmenden Geschäften.

© Thomas Steinlechner

Die Linien der IVB können an diesem Nachmittag und Abend (von 14 bis 24 Uhr) kostenlos genutzt werden, um zur Shopping Night zu kommen und zwischen den verschiedenen Standorten zu wechseln.