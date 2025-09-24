Festlicher Auftakt für den Seelsorgeraum Hochpustertal in Innervillgraten

Mit einem feierlichen Gottesdienst, einer Prozession und einem Pfarrfest wurde am Schutzengelsonntag in Innervillgraten der neue Seelsorgeraum Hochpustertal offiziell eingerichtet. Der Seelsorgeraum umfasst nun die fünf Pfarren Sillian, Heinfels, Tessenberg, Außervillgraten und Innervillgraten mit Kalkstein.

Innervillgraten – Mit der Einführung des Seelsorgeraums beginnt eine neue Phase der pastoralen Zusammenarbeit in Osttirol. Anita Webhofer übernimmt die Leitung des Seelsorgeraums, während der bisherige Vikar Paul Salamon als Pfarrprovisor aller Pfarren fungiert. Ihm zur Seite steht Andreas Schätzle als mithelfender Priester.