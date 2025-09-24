Eintauchen in die Gletscher-Geschichte: Fahrradexkursion führt zu Toteisloch nach Trins

Am Samstag kann man bei einer spannenden Radexkursion nach Trins in die Landschafts- und Vegetationsentwicklung am Ende der letzten Eiszeit eintauchen. Um rasche Anmeldung wird gebeten.

Trins, Absam – Am Samstag, den 27. September, ab 12 Uhr lädt das stets innovative Gemeindemuseum Absam zu einer ungewöhnlichen Fahrradexkursion ein. Diese führt zum Krotenweiher, einem einstigen Toteisloch in Trins.

Der Hintergrund: Die letzte Kaltzeit (Würmzeit) lief nicht kontinuierlich ab, sondern war von mehreren Rückzügen und Vorstößen der Gletscher begleitet – was sich im Gschnitztal besonders gut ablesen lässt: Der Eisvorstoß vor etwa 15.000 bis 16.000 Jahren wird daher auch international als „Gschnitz-Stadium“ bezeichnet.

Als im Gschnitztal die Gletscher regierten

Damals stieß der einstige Gletscher bis ins heutige Trins vor, die rund 9 km lange Gletscherzunge hinterließ dort eine markante Stirnmoräne. Als sich dieser Gletscher aber wieder zurückzog, wurden Teile seines Eises abgetrennt und von Sedimenten überdeckt, durch die diese Eisfragmente vor dem Abschmelzen geschützt waren. Die Eisbrocken sackten später ein und hinterließen Vertiefungen in der neu gebildeten Landschaft – in Trins eine rund 8 Meter tiefe Mulde, die anschließend ein Hochmoor beherbergte.

Heute ist dieses einstige Toteisloch – Krotenweiher genannt – nicht nur als Naturdenkmal spannend, sondern eben auch als Zeugnis der Landschafts- und Vegetationsentwicklung am Ende der letzten Eiszeit.

Weiteres Ziel der Exkursion ins Gschnitztal ist das Grab des bekannten Schriftstellers und Lyrikers Rudolf Borchardt in Trins. Zudem besteht noch die Möglichkeit, in der Jausenstation „Pumafalle“ einzukehren.