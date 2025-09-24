KI – die stille Kommilitonin

An der Uni Innsbruck trifft Künstliche Intelligenz auf Verantwortung und klare Leitlinien.

Algorithmen, die Texte schreiben, Daten analysieren oder Lernprozesse unterstützen – Künstliche Intelligenz ist längst im Studienalltag angekommen. Doch während die Technik immer leistungsfähiger wird, wächst auch der Bedarf nach kritischem Hinterfragen: Wo darf KI eingesetzt werden, wo nicht? Und welche Kompetenzen brauchen Studierende, um in einer digitalisierten Arbeitswelt zu bestehen?

Klare Regeln

„Lehrende und Studierende beschäftigen sich mit Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz und setzen sich mit ihren Stärken und Schwächen auseinander, diskutieren das Potenzial dieser Techniken, setzen sich aber vor allem auch mit einem ethisch reflektierten, bewussten und rechtlich sicheren Einsatz von KI-Methoden auseinander“, heißt es aus dem Vizerektorat für Lehre und Studierende der Universität Innsbruck.

An der Uni Innsbruck spielt Künstliche Intelligenz eine wachsende Rolle. © Axel Springer

Ein zentrales Instrument sei die Anwendung „Academic AI“. Sie basiert auf der Technologie von „Open­AI“ und stehe den Mitarbeitenden bereits zur Verfügung. „Eine Ausweitung des Service für Studierende ist ebenfalls in Planung. Um einen umsichtigen Umgang mit Künstlicher Intelligenz sicherzustellen, bietet die Universität Innsbruck einen eigens erstellten Kurs an, der im Selbststudium auf der Lernplattform OLAT absolviert werden kann“, so das Vizerektorat. Ob Studierende ChatGPT nutzen dürfen, entscheiden die jeweiligen Lehrveranstaltungsleitungen, sofern keine fakultätsweiten Regeln bestehen. Einige Fakultäten wie die Betriebswirtschaft hätten bereits eigene Vorgaben erstellt. Ergänzend hat die Universität einen Orientierungsrahmen veröffentlicht, der Empfehlungen für Studium, Forschung und Verwaltung gibt: uibk.ac.at/de/universitaet/digitalisierung/ki-uni-innsbruck/faqs

Praxisnahe Anwendungen

Neben Leitlinien geht es auch um konkrete Beispiele zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz. „Die Anwendung Academic AI bietet etwa die Möglichkeit, sich einen ‚KI-Agenten‘ mit speziellen Fachunterlagen einzurichten, was für die Recherche eingesetzt werden könnte, um konkrete Fragestellungen zeitsparend zu beantworten“, so die Mitteilung des Vizerektorats.

Entscheidend für die Zukunft: Studierende lernen, KI-Tools bewusst und kritisch in ihren Studienalltag einzubinden. © iStock

Zudem unterstützte die Universität gezielt neue Projekte. „Aus dem Innovationsfonds Digitalisierung 2025 gingen drei Siegerprojekte hervor, die zeigen, wie breit KI in verschiedenen Disziplinen eingesetzt werden kann“, heißt es weiter. Die Bandbreite reiche von Geistes- über Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bis zu Naturwissenschaften – KI bleibe also nicht nur den technisch orientierten Studienrichtungen vorbehalten.

Chancen und Risiken

„Das Rektorat der Universität Innsbruck steht der Nutzung von KI in Forschung, Verwaltung, Lehre und Studium grundsätzlich konstruktiv und offen gegenüber“, wird betont. In der Forschung könne KI beispielsweise die Analyse großer Datenmengen vereinfachen, in der Lehre könne sie bei der Konzeption von Lehrinhalten unterstützen und in der Verwaltung zu einer höheren Automatisierung bei bestimmten administrativen Aufgaben führen. Gleichzeitig wird auf die Risiken hingewiesen. „Ein bekanntes Problem von KI-Werkzeugen ist, dass ihre Ergebnisse Vorurteile oder diskriminierende Muster enthalten können. Solche Verzerrungen entstehen bereits durch die Wahl der Trainingsdaten und werden dann von den Systemen übernommen. Deshalb muss der Output immer kritisch geprüft werden“, so das Vizerektorat. Hinzu kommen Unsicherheiten über Quellen sowie Datenschutzfragen. Wichtig sei: Sensible Daten dürfen nicht in offene KI-Systeme eingegeben werden.

Kompetenzen im Umgang mit KI sollen Absolvent:innen auf vielfältige Berufsfelder vorbereiten. © iStock