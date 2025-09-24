Österreichs Musikvideo-Festival „Die Goldene Schindel“ tourt durch Tirol

Das österreichische Musikvideo-Festival, vom 12. September bis 19. Oktober, wartet mit einem vielfältigen Rahmenprogramm auf: 19 Events in Innsbruck, Wattens, Schwaz, Kufstein, Telfs und Rietz.

Einmal von Innsbruck aus quer durch Tirol und wieder zurück in die Landeshauptstadt. Im Gepäck: Bild und Ton. Das ist der Fahrplan für das Rahmenprogramm zur „Goldenen Schindel“ – Austria­n Music Video Award.

Die Idee dahinter

Die Goldene Schindel versteht sich auch 2025 als erstes österreichisches Musik­videoFestival und umfassendes Vernetzungsprojekt. Lokal­e Kulturvereine, Medien­zentren, Bildungsstätten und Musikbüros werden eingebunden, Workshops fördern junge Musiker:innen und Filmschaffende.

Der Schwazer Gitarrist „Waxamilion“ eröffnet die Goldene Schindel standesgemä­ß vom Balkon des Goldenen Dachl. © Paul Krismer

Internationale Perspektiven, genreübergreifende Projekte und unübliche Veranstaltungsorte machen das Festival zu einem inklusiven Erlebnis, welches das Musik­video als kulturelles Medium in all seinen Facetten erlebba­r macht. Fast alle Veranstaltungen sind dabei für das Publikum KOSTENLOS erlebba­r.

Das Festival ist eröffnet

Die Goldene Schindel 2025 startete, wie bereits gewohnt, vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie. Eine vom Verein bereitgestellte goldene Schindel wurden vom Balkon herabgelassen und von den Verantwortlichen sowie Ehrengästen entgegengenommen. Im Anschluss eröffnete das Volkskunstmuseum eine einmonatige Pop-up-Intervention zum Thema Jodeln als globales Echo-Phänomen. Den Abend rundete eine lebendige Opening-Party ab, bei der lokale Musiker:innen das Publikum mitreißend unterhielte­n.

Einblicke für Nachwuchstalente

Eine Woche darauf fand in Wattens ein Workshop zum Thema Artist Booking statt, begleitet von Konzerten lokaler Bands. Dies­e Programmpunkte boten sowohl theoretische Ein­blicke als auch praxisnahe Erfahrungsmöglichkeiten für Nachwuchstalent­e.

Ein Programm für alle

In den folgenden Wochen führt das Festival das Publikum durch Tirol: Workshops zu Musikvideo­produktion, immersivem Audio und dem Weg von jungen Musiker:innen auf die Bühne geben wertvolle Ein­blicke, ergänzt durch vielfältige Konzerte in unterschiedlichen Spielstätten. Vorträge und Podiumsdiskussionen an der Universität Innsbruck beleuchten das Medium Musikvide­o zusätzlich aus historischen und aktuellen Perspektiven.

Im Oktober lädt das Festival mit sehenswerten Filmvorführungen, tiefgehenden Talks und mitreißenden Konzerten Besucher:innen aller Altersgruppen zur Teilnahme ein. Höhepunkt ist die große Award-Zeremonie im Metropo­l Kino Innsbruck, für die erstmals Tickets direkt im Kino oder online erhältlich sind. Live-Auftritte und die Aftershow-Party sorgen dabei für ausgelassene Stimmung.