Österreichs Musikvideo-Festival „Die Goldene Schindel“ tourt durch Tirol
Das österreichische Musikvideo-Festival, vom 12. September bis 19. Oktober, wartet mit einem vielfältigen Rahmenprogramm auf: 19 Events in Innsbruck, Wattens, Schwaz, Kufstein, Telfs und Rietz.
Einmal von Innsbruck aus quer durch Tirol und wieder zurück in die Landeshauptstadt. Im Gepäck: Bild und Ton. Das ist der Fahrplan für das Rahmenprogramm zur „Goldenen Schindel“ – Austrian Music Video Award.
Die Idee dahinter
Die Goldene Schindel versteht sich auch 2025 als erstes österreichisches MusikvideoFestival und umfassendes Vernetzungsprojekt. Lokale Kulturvereine, Medienzentren, Bildungsstätten und Musikbüros werden eingebunden, Workshops fördern junge Musiker:innen und Filmschaffende.
Internationale Perspektiven, genreübergreifende Projekte und unübliche Veranstaltungsorte machen das Festival zu einem inklusiven Erlebnis, welches das Musikvideo als kulturelles Medium in all seinen Facetten erlebbar macht. Fast alle Veranstaltungen sind dabei für das Publikum KOSTENLOS erlebbar.
Das Festival ist eröffnet
Die Goldene Schindel 2025 startete, wie bereits gewohnt, vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie. Eine vom Verein bereitgestellte goldene Schindel wurden vom Balkon herabgelassen und von den Verantwortlichen sowie Ehrengästen entgegengenommen. Im Anschluss eröffnete das Volkskunstmuseum eine einmonatige Pop-up-Intervention zum Thema Jodeln als globales Echo-Phänomen. Den Abend rundete eine lebendige Opening-Party ab, bei der lokale Musiker:innen das Publikum mitreißend unterhielten.
Einblicke für Nachwuchstalente
Eine Woche darauf fand in Wattens ein Workshop zum Thema Artist Booking statt, begleitet von Konzerten lokaler Bands. Diese Programmpunkte boten sowohl theoretische Einblicke als auch praxisnahe Erfahrungsmöglichkeiten für Nachwuchstalente.
Ein Programm für alle
In den folgenden Wochen führt das Festival das Publikum durch Tirol: Workshops zu Musikvideoproduktion, immersivem Audio und dem Weg von jungen Musiker:innen auf die Bühne geben wertvolle Einblicke, ergänzt durch vielfältige Konzerte in unterschiedlichen Spielstätten. Vorträge und Podiumsdiskussionen an der Universität Innsbruck beleuchten das Medium Musikvideo zusätzlich aus historischen und aktuellen Perspektiven.
Im Oktober lädt das Festival mit sehenswerten Filmvorführungen, tiefgehenden Talks und mitreißenden Konzerten Besucher:innen aller Altersgruppen zur Teilnahme ein. Höhepunkt ist die große Award-Zeremonie im Metropol Kino Innsbruck, für die erstmals Tickets direkt im Kino oder online erhältlich sind. Live-Auftritte und die Aftershow-Party sorgen dabei für ausgelassene Stimmung.
Abgerundet wird das Programm von einem Abschlusskonzert in der Spitalskirche inmitten der Landeshauptstadt.