Für den großen Hunger und die kleinen Budgets

Innsbruck hat kulinarisch einiges zu bieten – auch für die kleinere Studi-Geldtasche. Von den Mensen über den schnellen Kebap bis zu Sushi – hier gibt’s ein paar Tipps für jeden Gusto.

Innsbruck ist eine lebenswerte Uni-Stadt mit kurzen Wegen, einem abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangebot und zahlreichen Sportmöglichkeiten vor der Haustüre. Innsbruck ist aber auch eine der teuersten Städte Österreichs. Wer sich aber ein bisschen auskennt in Innsbruck, kommt auch mit einem kleineren Budget aus – zum Beispiel beim Essen.

Sushi-Sets und Bowls gibt es bei Hanami für unter zehn Euro. © Rebecca Müller

Erste Adresse für hungrige Studis sind die Mensen an den Unis. Einige haben bereits jetzt geöffnet, der Rest öffnet mit dem offiziellen Start des Wintersemesters am 1. Oktober. Das CCB Café am Centrum für Chemie und Biomedizin, die Uni Lounge im Ágnes-Heller-Haus, das USI-Café am Campus Sport sowie die Mensa und das Tech Café am Campus Technik haben bereits Betrieb, mit 1. Oktober folgen die Mensa an der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (kurz: Sowi) in der Universitätsstraße sowie UBI Chat im Bruno-Sander-Haus am Campus Innrain.

Günstig essen am Campus

Zusätzlich hat die Uni Innsbruck eine Kooperation mit dem Foodtruck Dan’s Diner, der jeden Dienstag am Vorplatz der Geisteswissenschaftlichen Fakultät (kurz: Geiwi) und jeden Donnerstag am Campus Technik Halt macht und neben einer Suppe jeweils eine Speise mit und ohne Fleisch mitbringt. Die Mensen, Cafés und Lounges an den Uni-Standorten bieten in der Regel bereits Frühstück an, mittags stehen verschiedene Menüs, in der Regel auch vegetarische und vegane Optionen, zur Auswahl. Preislich wird man hier unter zehn, zum Teil auch unter neun Euro satt. Öffnungszeiten und Menü-Pläne für die jeweils aktuelle Kalenderwoche gibt’s online unter: https://www.uibk.ac.at/de/universitaet/essen-am-campus/

Halb Pasta, halb Salat bekommt man bei Mundvoll um knapp unter zehn Euro. © Rebecca Müller

Sushi, Pasta, Kebap und mehr

Für Abwechslung am Speiseplan sorgen einige günstige Alternativen rund um die Uni-Campus – vor allem in der Innenstadt. Eine Institution findet sich zwischen der Innsbrucker Uni-Klinik und der Geiwi mit dem Uni Café. Gekocht wird hier von 11 bis 21.30 Uhr, geöffnet hat das bei Studierenden seit Jahrzehnten beliebte Lokal bis 24 Uhr.

Vom Ágnes-Heller-Haus und der Geiwi aus Richtung Innenstadt beziehungsweise Richtung Maria-Theresien-Straße finden sich einige Möglichkeiten, relativ günstig zu essen – vor allem für Fans der asiatischen Küche. Günstiges Sushi, Bowls und klassische Gerichte wie gebratenen Reis oder Nudeln gibt es zum Beispiel beim Wok To Go am Innrain. Das Hanami beim Terminal (in der dortigen M-Preis-Filiale) bietet sogar spezielle Angebot für SchülerInnen und Studierende. Auf seine Kosten kommt in dieser Gegend auch, wer Kebap, Dürüm und Falafel mag. Letztere schmecken bei Alia’s in der Blasius-Hueber-Straße besonders gut, beim D-Werk am Innrain werden Dürum und Co. auch mit veganem Seitan serviert.

In der Anichstraße finden hungrige Studis kulinarische Auswahl zu relativ günstigen Preisen. © Rita Falk

Auf der Suche nach günstigem Essen lohnt sich auch ein Abstecher in die Ursulinenpassage zwischen Terminal und Maria-Theresien-Straße. Bei Mr. Gyros gibt’s Gyros, Pita, Feta, Falafel und Kebap als Wraps und Boxen mit Pommes. Yummy Noodles überzeugt mit sehr großen Portionen zu kleinen Preisen – Ramen in verschiedenen Varianten etwa wird sehr großzügig geschöpft.

In der Anichstraße zwischen Geiwi und Sowi reihen sich gleich mehrere Restaurants mit erschwinglichen Preisen aneinander. Vom Machete – Burrito Kartell, das mexikanische Speisen, auch in veganen Varianten, anbietet, über das Mundvoll, das sich auf Bowls mit Currys und Pasta und Salat spezialisiert, bis zu Berliner Döner. Günstige, gesunde Mittagsmenüs gibt’s hier auch bei Denns Biomarkt. Ein paar Schritte weiter, im Erdgeschoß des Kaufhaus Tyrol in der Maria-Theresien-Straße, liefert der Zushi Market große Auswahl zu relativ günstigen Preisen. Hier gibt’s Sushi, Bowls, Gebratenes, Frittiertes, Süßes und asiatische Spezialitäten im angeschlossenen Geschäft.

Am Sowi-Areal gibt es neben der hauseigenen Mensa z.B. auch nepalesische Momos. © Rita Falk

Faire Preise, gute Portionen

Ein ähnliches Konzept findet sich ums Eck vom Kaufhaus Tyrol in der Erlerstraße. Der Tingting Asiamarkt hat eine sehr große Auswahl an asiatischen Produkten von Geschirr über Hummerchips bis zu Tiefkühl-Gyoza und ein großzügiges Buffet mit kalten wie warmen Speisen zu fairen Preisen. Neben Klassikern wie Sushi, Klebereis mit Mango oder knuspriger Ente gibt’s im Tingting auch eine Ramen-Station. Am Sowi-Gelände gibt es neben einem kleinen M-Preis und einer Handvoll Cafés bei Momoness – wie der Name schon verrät – Momos, die nepalesischen Teigtaschen gefüllt mit Fleisch oder Gemüse. Ganz in der Nähe des Sowi-Areals findet man im Victoria in der Kaiserjägerstraße gutes Sushi zu einem der günstigeren Preise in Innsbruck und Bento-Mittagsmenüs.

Im Kaufhaus Tyrol sorgt der Zushi Market für Abwechslung. © Rita Falk