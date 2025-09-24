Flächenbrand im Kinderdorf
SOS-Kinderdorf Imst: Soziallandesrätin Pawlata betroffen und fordert lückenlose Aufklärung
Was geschah in den SOS-Kinderdörfern in Österreich? Missbrauch, Strukturen und Organisation werden jetzt geprüft.
© Rita Falk
Das Land Tirol schaltet sich jetzt auch beim SOS-Kinderdorf in Imst ein. Für Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) zeichnen die im Raum stehenden Vorwürfe ein verheerendes Bild von Machtmissbrauch, Gewalt und Vertuschung. Der aktuelle Leiter des Kinderdorfs spricht von einer deutlichen Verbesserung seit 2022.