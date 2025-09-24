Flächenbrand im Kinderdorf

SOS-Kinderdorf Imst: Soziallandesrätin Pawlata betroffen und fordert lückenlose Aufklärung

Was geschah in den SOS-Kinderdörfern in Österreich? Missbrauch, Strukturen und Organisation werden jetzt geprüft.
© Rita Falk
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Das Land Tirol schaltet sich jetzt auch beim SOS-Kinderdorf in Imst ein. Für Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) zeichnen die im Raum stehenden Vorwürfe ein verheerendes Bild von Machtmissbrauch, Gewalt und Vertuschung. Der aktuelle Leiter des Kinderdorfs spricht von einer deutlichen Verbesserung seit 2022.