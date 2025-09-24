SOS-Kinderdorf Imst: Soziallandesrätin Pawlata betroffen und fordert lückenlose Aufklärung

Das Land Tirol schaltet sich jetzt auch beim SOS-Kinderdorf in Imst ein. Für Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) zeichnen die im Raum stehenden Vorwürfe ein verheerendes Bild von Machtmissbrauch, Gewalt und Vertuschung. Der aktuelle Leiter des Kinderdorfs spricht von einer deutlichen Verbesserung seit 2022.