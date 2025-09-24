Mehrere 10.000 Euro Schaden: 65-Jähriger wurde im Bezirk Schwaz Opfer von Internetbetrügern

Auch in Tirol kommt es immer häufiger zu Fällen von Cybercrime, bei denen Personen teils markante Geldsummen an Betrüger verlieren, in der Hoffnung auf leicht verdientes Geld. Nun ist ein weiterer solcher Fall im Bezirk Schwaz bekannt geworden.

Wie die Polizei am Mittwochabend berichtet, fiel ein 65-jähriger Österreicher einem Betrug zum Opfer, der durch ein KI-generiertes Video auf einer Social-Media-Plattform ausgelöst wurde. Das Video versprach dem Mann eine vielversprechende Anlageform und verleitete den 65-Jährigen zu einer Kontaktaufnahme per Telefon. In der Folge entstanden mehrere Konversationen über einen Messengerdienst sowie Telefonanrufe, die ihn an eine angebliche Brokerin verwiesen.