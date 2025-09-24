Arbeitsunfall in Tösens: 54-Jähriger sprang vier Meter in die Tiefe

Tösens – Am Mittwochvormittag, gegen 11.40 Uhr, kam es in Tösens zu einem Arbeitsunfall. Laut Polizei befand sich zu dieser Zeit ein 54-jähriger Österreicher auf der Ladefläche eines Lkw-Anhängers, als der Kranführer ein Holz-Fertigteilelement von etwa drei mal drei Metern mittels Kran verladen wollte. Plötzlich begann das schwere Holzelement zu schwingen, und der Arbeiter sah sich gezwungen, aus einer Höhe von etwa vier Metern auf einen befestigten Schotterplatz zu springen, um nicht vom Holz erfasst zu werden.