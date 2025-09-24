„Reform mit der Knochensäge und feinem Skalpell“: Schellhorn fordert Tempo beim Bürokratie-Abbau

Noch im Herbst will NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn eine lange Liste an überfälligen Maßnahmen umsetzen. Acht Milliarden Euro könnten eingespart werden. Denn „es geht um alles“, sagt er und droht bereits indirekt mit der Troika, jenem Triumvirat, das Griechenland vor 15 Jahren zu einem radikalen Sparkurs gezwungen hatte.