„Sonst kommt die Troika“

„Reform mit der Knochensäge und feinem Skalpell“: Schellhorn fordert Tempo beim Bürokratie-Abbau

Am Dienstagabend war Sepp Schellhorn beim Forum der Tiroler Adler Runde zu Gast.
© Tiroler Adler Runde/Franz Oss
Beate TrogerAlois Vahrner

Von Beate Troger, Alois Vahrner

Noch im Herbst will NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn eine lange Liste an überfälligen Maßnahmen umsetzen. Acht Milliarden Euro könnten eingespart werden. Denn „es geht um alles“, sagt er und droht bereits indirekt mit der Troika, jenem Triumvirat, das Griechenland vor 15 Jahren zu einem radikalen Sparkurs gezwungen hatte.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561