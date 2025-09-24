„Sonst kommt die Troika“
„Reform mit der Knochensäge und feinem Skalpell“: Schellhorn fordert Tempo beim Bürokratie-Abbau
Am Dienstagabend war Sepp Schellhorn beim Forum der Tiroler Adler Runde zu Gast.
© Tiroler Adler Runde/Franz Oss
Noch im Herbst will NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn eine lange Liste an überfälligen Maßnahmen umsetzen. Acht Milliarden Euro könnten eingespart werden. Denn „es geht um alles“, sagt er und droht bereits indirekt mit der Troika, jenem Triumvirat, das Griechenland vor 15 Jahren zu einem radikalen Sparkurs gezwungen hatte.