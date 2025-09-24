Schneefräse und Werkzeugkoffer in Leutasch gestohlen: 40-jähriger Handwerker unter Verdacht

Ein 40-jähriger Deutscher steht im Verdacht, während seiner Arbeit in einem Apartmenthaus in Leutasch eine Schneefräse und einen Werkzeugkoffer entwendet zu haben.

Leutasch – Ein 40-jähriger Deutscher wird verdächtigt, im Zeitraum zwischen dem 1. und 24. September eine Schneefräse und einen vollen Werkzeugkoffer aus einem Geräteschuppen eines Apartmenthauses in Leutasch gestohlen zu haben. Der Mann war in diesem Zeitraum mit Handwerksarbeiten bei jenem Haus beschäftigt und bekam dafür die Unterkunft gestellt.