Kurswechsel der US-Politik
Es kriselt zwischen Trump und Putin: Das Ende einer heiklen Freundschaft?
Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump im August bei ihrem Treffen auf einer Luftwaffenbasis in Alaska: Beim Gipfel sollte ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden.
© AFP/Caballero-Reynolds
Im Umgang mit Russland hat US-Präsident Trump seine Samthandschuhe offenbar abgelegt. Er zeigt sich zunehmend frustriert über die Erfolglosigkeit der Friedensverhandlungen zur Ukraine und verschärfte den Ton.