"Jetzt" hat mit Hatice Akyün neue Chefredakteurin

Das Medienprojekt "Jetzt" hat eine neue Chefredakteurin gefunden. Hatice Akyün steht ab sofort an der redaktionellen Spitze des Mediums, das nach mehreren Monaten des Aufbaus inklusive Mitgliederkampagne im Herbst ersten journalistischen Output an seine ca. 5.720 Mitglieder liefern soll. Die in Anatolien geborene Deutsche folgt auf Elisalex Henckel-Donnersmarck, die im Juli von Bord ging.

Akyün sei eine "vielseitige, meinungsstarke Journalistin", hielt "Jetzt"-Gründer Florian Novak am Donnerstag in einem Newsletter an die Mitglieder fest. Die 56-Jährige war bisher für zahlreiche Medien wie den "Spiegel", die "Zeit", die "Süddeutsche Zeitung" oder auch den "Tagesspiegel" tätig, wo sie eine Kolumne namens "Ansichtskater" verfasste. "Sie bewegt mit ihren Geschichten, hat Haltung und trifft den Ton unserer Zeit", zeigte sich Novak begeistert.

Für ihre Arbeit wurde Akyün 2021 der Theodor-Wolff-Preis für Journalismus in der Kategorie Meinung verliehen. Sie trat zudem wiederholt als Autorin biografischer Romane in Erscheinung, darunter "Einmal Hans mit scharfer Soße" und "Verfluchte anatolische Bergziegenkacke. Oder wie mein Vater sagen würde: Wenn die Wut kommt, geht der Verstand."

"Jetzt" hat bei der Mitgliedersuche intensiv mit unabhängigem Journalismus in Text- und Audioform geworben. Versprochen wird ein starker Einbezug der Mitglieder - etwa in Form von Diskussionen mit Klarnamenpflicht unter Moderation von "Jetzt"-Journalisten. 5.000 Mitglieder wollte Novak für den Start haben, was erst nach einer Verlängerung der Deadline gelingen sollte.