60 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuer in Schwazer Wohnung: 94-Jährige bei Löschversuchen verletzt

© ZOOM.TIROL

Die Bewohnerin wollte den Brand in ihrem Wohnzimmer selbst löschen und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Rund 60 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

