60 Feuerwehrleute im Einsatz
Feuer in Schwazer Wohnung: 94-Jährige bei Löschversuchen verletzt
© ZOOM.TIROL
Die Bewohnerin wollte den Brand in ihrem Wohnzimmer selbst löschen und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Rund 60 Feuerwehrleute standen im Einsatz.
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
+4350403 2162
