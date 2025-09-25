Auto erfasste beim Rückwärtsfahren Fußgängerin: Frau in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend in Innsbruck von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer setzte gegen 18.40 Uhr sein Fahrzeug in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus einer Hauseinfahrt in der Reichenauerstraße. Dabei übersah er eine 79-jährige Frau, die sich direkt hinter dem Auto befand, berichtet die Polizei.