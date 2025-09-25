Seniorin stürzte

Auto erfasste beim Rückwärtsfahren Fußgängerin: Frau in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend in Innsbruck von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer setzte gegen 18.40 Uhr sein Fahrzeug in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus einer Hauseinfahrt in der Reichenauerstraße. Dabei übersah er eine 79-jährige Frau, die sich direkt hinter dem Auto befand, berichtet die Polizei.

Die Seniorin wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberschenkel. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte in die Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (TT.com)

