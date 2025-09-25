Kommentar

Der Schutzschirm ist eingeknickt

Peter Nindler

SOS-Kinderdorf muss die Gegenwart aufarbeiten, die Vertuschung von Missbrauch und struktureller Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und MitarbeiterInnen. Zu lange machte die Marke „Kinderdorf“ offensichtlich immun gegen öffentliche Kontrolle.

