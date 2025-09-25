Trump poltert mit der Abrissbirne durch die Welt

Der Gegensatz hätte größer nicht sein können: Während UNO-Generalsekretär António Guterres zum Auftakt der UNO-Generaldebatte in New York vor den versammelten Staats- und Regierungschefs der Welt ein „Zeitalter rücksichtsloser Zerstörung und unerbittlichen menschlichen Leids“ beklagte und sich für eine Welt der internationalen Kooperation auf Grundlage des Völkerrechts aussprach, fuhr US-Präsident Trump vor der UNO wieder einmal mit schweren Geschützen auf. Und zerschmetterte in seiner sprunghaften, nicht strukturierten Rede das gemeinsame Fundament einer regelbasierten Ordnung.