Crowdfunding rettete Pembau
„Viele stehen vor einer Wand“: Wie eine neue Plattform den Kulturraum fördern will
Zwei Projekte, die dank Crowdfunding realisiert werden konnten: Die Verlängerung des Pachtvertrages des Viller Pembaus und eine Publikation der Kunst- und architekturschule Bilding.
© Frühschicht/Bilding
Vor allem in der Kulturbranche stünden viele mit dem Rücken zur Wand, wenn es um die Finanzierung von Räumlichkeiten gehe, so Mirjam Mieschendahl. Über ihre Plattform „WeLocally“ hilft sie lokalen „MacherInnen“, ihre Projekte umzusetzen – Crowdfunding ist der Schlüssel.