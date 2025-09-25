Besonderes Jubiläum
70 Jahre später: Taferlklassler von einst feierten in Mühlau ein besonderes Schuljubiläum
18 Schülerinnen und Schüler des Einschulungsjahrgangs 1955 waren vergangene Woche beim Jubiläumstreffen mit dabei.
© Siebenförcher-Zorzi
18 ehemalige Schülerinnen und Schüler, die 1955 ihre Bildungslaufbahn an der Volksschule Mühlau begonnen haben, kamen kürzlich, 70 Jahre nach ihrer Einschulung, zu einem Jubiläumstreffen zusammen. Ihre Lebenswege führten sie in alle Welt – und unterschiedlichste Berufsfelder.