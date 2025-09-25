70 Jahre später: Taferlklassler von einst feierten in Mühlau ein besonderes Schuljubiläum

18 ehemalige Schülerinnen und Schüler, die 1955 ihre Bildungslaufbahn an der Volksschule Mühlau begonnen haben, kamen kürzlich, 70 Jahre nach ihrer Einschulung, zu einem Jubiläumstreffen zusammen. Ihre Lebenswege führten sie in alle Welt – und unterschiedlichste Berufsfelder.