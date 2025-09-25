Einsatz läuft

Jetzt geht es schnell: 120 Jahre alte Blutbuche in Innsbruck wird heute gefällt

Die Blutbuche wird Donnerstagfrüh abgetragen.
© Daniel Liebl
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ast für Ast wird die markante Blutbuche gegenüber der Hofburg am Donnerstag entfernt. Der Baum stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

