„Abkühlung“ im Video
Komplett verrückt! Abfahrts-Ass springt mit voller Skimontur in den Pool
Nach dem Sprung ins kühle Nass musste sich Bennett seiner Skiausrüstung entledigen.
© Instagram/Bryce Bennett
Dass die Amis im Ski-Weltcup für verrückte Aktionen bekannt sind, ist nichts Neues. Doch was Bryce Bennett zum Abschluss des Trainingslagers in Chile abgeliefert hat, damit hat wohl keiner gerechnet.
Auf Instagram postete der zweimalige Gröden-Abfahrtssieger ein Video, das ihn beim Sprung in einen Pool zeigt. Aber nicht etwa in der Badehose. Nein, in der vollen Skimontur!
„Ein weiteres Jahr gut in Portillo verbracht. Die Österreicher wurden im Volleyball in 5 von 6 Spielen geschlagen und die Norweger in 3 von 3 Spielen besiegt“, schrieb der 33-jährige Speedspezialist zu seinem Video. Warum er diese Art der Abkühlung suchte, verriet er seinen Fans allerdings nicht. (TT.com)