Schlagernacht in See, Käseolympiade und noch mehr Almabtriebe: Das ist los in Tirol

Der September ist mittlerweile auch wettertechnisch in Tirol angekommen, aber mit Blick auf die Veranstaltungen am Wochenende kann von einem Herbsttief nicht die Rede sein. Die Events diese Woche sind genauso bunt wie die dritte Jahreszeit. In Galtür steht alles im Zeichen des Käses, Marc Pircher kommt nach See und an vielen Orten kommen die Kühe und Schafe bei den Almabtrieben zurück ins Tal.

📅 FREITAG (26. September)

Schlagernacht in See

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wird am Freitag der Paznauner Ort See zum Schauplatz der zweiten Schlagernacht – und gleich zwei Größen des Genres haben sich heuer angekündigt. Mit seiner energiegeladenen Bühnenpräsenz und Hits wie „Sieben Sünden“ und „Comme ci, Comme ca“ sorgt wie schon letztes Jahr Marc Pircher ab 20.15 Uhr im Festzelt Sonnenhof für ausgelassene Stimmung und beste Unterhaltung. Mit dabei als Special Guest heuer: Markus Wolfahrt, den man von den Klostertalern kennt. Die Tickets dafür gibt’s HIER.

Duo mit vier Fäusten und zahlreichen Hits: Markus Wolfahrt und Marc Pircher sorgen am Freitag für gute Stimmung. © TVB Paznaun – Ischgl

Xaver Schuhmacher in Hall

Das neue Solo-Kabarettprogramm von Bühnenkünstler Xaver Schumacher mit dem klingenden Titel „Das Orakel von Selfie“ kann am Freitagabend erlebt werden. Der gebürtige Thauer präsentiert moderne Coverversionen antiker Sagen und erzählt griechische Mythen für die Gen Z. It‘s cool man. Mehr Infos und Tickets dazu HIER.

Anna Buchegger in Lienz

Anna Buchegger, bekannt als Gewinnerin der Casting-Show „Starmania“ im Jahr 2021 und Hubert von Goisern Kulturpreisträgerin 2024, präsentiert am Freitag ihr Debütalbum „Windschatten“ in Lienz. Ihre Musik verbindet alpenländische Folklore mit zeitgemäßem Pop und erzählt von ihrem Leben zwischen Provinz und Stadt. Karten für das Konzert sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg im Vorverkauf erhältlich oder dann ganz normal an der Abendkasse. Mehr dazu HIER.

Markante Stirnfransen und noch markantere Stimme: „Starmania“-Gewinnerin Anna Buchegger singt am Freitag in Lienz. © Imago/Kofler

25 Jahre Stadtbücherei Schwaz

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Zum 25-jährigen Jubiläum der Stadtbücherei Schwaz haben sich die dortigen Bücherwürmer gleich doppelt was überlegt. Zum einen kommt am Donnerstag Bernhard Aichner für eine Lesung in die Silberstadt. Am Freitag dann verwandelt sich der Maximilianplatz in eine Bühne für Worte mit Wucht: Rapper lesen Rapper – Die Zeitreise bringt Rap als literarisches Format nach Schwaz. Das Konzept: Ohne musikalische Begleitung lesen Rapper aus ganz Österreich die Werke von KollegInnen – roh, ehrlich und ohne Schnörkel. Beginn ist um 17 Uhr.

„Rock Ko‘fol“ in Jenbach

Laut und rockig wird es am Freitag in Jenbach. „Rock Ko' Fol“, die Band aus der Region Tuzla (Bosnien Herzegowina), die mittlerweile in den USA lebt, kommt für ein Konzert ab 21 Uhr ins vz.jenbach.

„Jakuba“ feat. „Keeplove“ in Telfs

Der heimische Liedermacher „Jakuba“ – vielen durch seinen Radiohit „Schade Marmelade“ ein Begriff – spielt gemeinsam mit Beatproduzent „Keep Love“ in der Villa Schindler in Telfs. Das Konzert ist Teil des Rahmenprogramms von „Die goldene Schindel 2025“ – dem ersten österreichischen Musikvideo-Festival zu Gast in Telfs. Und findet in der Ausstellung Zeugs statt.

„Lion D & Modern Roots Collective“ in Buch

„Lion D & Modern Roots Collective“ bringen kraftvollen Roots Reggae mit Dub, Dancehall und Soul nach Europa. Der italienische Sänger mit karibischen Wurzeln und seine Band bieten ein tanzbares Live-Erlebnis voller Energie und klarer Botschaft. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten gibt es HIER.

Thomas Nagele und Christoph Schellhorn in Ried im Oberinntal

Am Freitag ab 20 Uhr erwartet im Schloss Sigmundsried in Ried im Oberinntal Musikliebhaber ein besonderes Highlight: Das Tiroler Singer/Songwriter-Duo Thomas Nagele und Christoph Schellhorn feiert sein Comeback. Mit rockigen Songs und weichen Balladen wollen die beiden Musiker das 20-jährige Jubiläum ihres Debüt-Albums feiern. Als Special Guest tritt „Die Wohngemeinschaft“. Karten gibt es HIER.

„Christian Muthspiel & das Orjazztra Vienna“ in Innsbruck

„Christian Muthspiel & das Orjazztra Vienna“ präsentieren am Freitag im Treibhaus ein Konzert zu Ehren des 100. Geburtstags des großen Poeten Ernst Jandl. Der Abend bietet – so die Aussendung – einen Dialog zwischen einem 17-köpfigen Jazzorchester und der markanten Stimme Jandls. Jandls Stimme wird als Hauptsolist des Abends inszeniert, während die Musiker des Orchesters mit improvisierten Solos für Vielfalt und individuelle Klangwelten sorgen. Karten gibt es HIER.

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im herbstlichen September geht's HIER.

📅 FREITAG und SAMSTAG (26. und 27. September)

„Madl*“ in Innsbruck