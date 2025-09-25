- Überblick
Ende besiegelt
Ihre letzte „Talfahrt“: Bei der Venetbahn fahren die Abrissbagger auf, so geht es weiter
Die alte Kabine der Venetbahn wurde abmontiert.
© Matthias Reichle
Von Matthias Reichle
Am Mittwoch fand die Verhandlung für den Abriss der alten Venetbahn statt. Am Abend stieß man mit Sekt an.
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Monika Schramm
+4350403 2923
Matthias Reichle
+4350403 2159
