Nachhaltig und günstig einrichten

Second Hand ist nicht nur bei Bekleidung gefragt, auch für das WG-Zimmer oder die erste eigene Wohnung muss nicht alles neu sein. Wo es in Innsbruck die besten Gebrauchtmöbel gibt.

Für viele Studierende bedeutet der Beginn ihrer Studienzeit auch die erste eigene Wohnung oder zumindest das erste eigene WG-Zimmer. Egal wie groß die eigenen vier Wände ausfallen, sie wollen in jedem Fall eingerichtet werden. Wer nicht alles neu kaufen kann oder will, hat in Innsbruck einige Alternativen, sein Reich nachhaltig und günstig zu gestalten. Zum Beispiel beim Ho&Ruck an der Haller Straße. Dort gibt es alles von Gebrauchtmöbeln über Geschirr bis hin zu Büchern und Elektrogeräten.

Die praktischen und auch besonderen Stücke werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgeholt oder vor Ort angenommen und dann für den Verkauf fit gemacht – also gereinigt, repariert, aufgepolstert, aufgemöbelt. Das Ho&Ruck hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu leisten. Im Unternehmen werden auch Langzeitarbeitslose beschäftigt. Seit 2013 erhält es dafür konstant das Qualitätssiegel als soziales Unternehmen von arbeit plus und Quality Austria.

Bei Ho&Ruck kauft man in einem ausgezeichneten sozialen Unternehmen. © Rita Falk

Gute Stücke, gutes Gewissen

Auch der WAMS Shop am Innrain ist ein sozioökonomisches Unternehmen. Hier hat man sich hauptsächlich auf saisonale Second-Hand-Kleidung spezialisiert, zum Angebot gehören aber auch Geschirr und Bücher und Textilien. Zum WAMS gehören übrigens die gelben und bunt beklebten Container, die man in der ganzen Stadt sieht. Wer spenden will, kann dort Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien gewaschen und in einem gut verschlossenen Sack einwerfen.

In der Innstraße findet sich der Kostnix Umsonstladen. Jede und jeder darf dort vorbeibringen, was nicht mehr gebraucht wird, und dafür etwas anderes mitnehmen – kostenlos mit einer Einschränkung: Es darf maximal drei Mal am Tag etwas mitgebracht und mitgenommen werden und nichts darf weitergekauft werden. Schließlich ist die Idee hinter dem Laden, Konsum und Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen. Wer will, kann den Laden durch eine Spende unterstützen, so werden die Fixkosten gestemmt. Entsprechend dem Konzept ändert sich das Sortiment des Umsonstladens laufend, ob man fündig wird, ist also auch Glückssache. Wer aber Sinnvolles kostenlos weitergeben möchte, ist hier in jedem Fall an der richtigen Adresse – und läuft in keinem Fall Gefahr, doch für irgendetwas Geld auszugeben.

Im WAMS kann man verschiedenste Produkte nachhaltig einkaufen. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Klassische Anlaufstelle für Schnäppchenjäger sind Flohmärkte. Davon gibt es in Innsbruck einige. Am Franziskanerplatz nahe der Altstadt werden samstags von 8 bis 17 Uhr Antiquitäten und mehr angeboten. Ebenfalls samstags, von 6 bis 12 Uhr, bauen HändlerInnen ihre Tische rund um das Tivoli Stadion auf. Die Öffnungszeiten können bei Spielbetrieb variieren – aktuelle Infos dazu gibt’s online unter www.olympiaworld.at.

Flohmärkte und Fundgruben

Am Cyta-Gelände in Völs stellen sonntags von 6.30 bis 14 Uhr am Parkplatz zwischen MPreis und Lidl bis zu 120 Händlerinnen und Händler ihre Waren aus. Die Buslinie T fährt direkt zum Cyta-Gelände, bei Schlechtwetter übersiedelt der Flohmarkt in die dortige Tiefgarage.

Eine Fundgrube für Praktisches und Günstiges bzw. Kostenloses kann auch Facebook sein. Fast 58.000 Mitglieder hat die Gruppe Innsbruck verschenkt. Mit ein bisschen Glück und Geduld bekommt man hier Sofas, Regale, Kästen, Betten und mehr – für nichts. Meist aber nur über Selbstabholung. Auch andere Online-Plattformen wie Willhaben werden in und um Innsbruck fleißig genutzt – auch hier kann man gut erhaltene Stücke zu günstigen Preisen finden. Bei Ikea am Dez-Areal findet man aussortierte Möbelstücke und auch Textilien und andere spezielle Angebote zu günstigen Preisen im Zweite Leben Shop vorne bei den Kassen.