Ins Krankenhaus gebracht
Kollision an Kreuzung in Mils: 21-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt
Mils bei Hall – Am Mittwochabend gegen 17 Uhr kam es in Mils bei Hall zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Milser-Heide-Straße und dem Müllerfeld. Wie die Polizei berichtet, kollidierte ein 21-jähriger österreichischer E-Scooter-Fahrer mit einer 41-jährigen italienischen Auto-Lenkerin.
Bei dem Zusammenstoß zog sich der E-Scooter-Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung mittels Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Hall gebracht. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)