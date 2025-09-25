Kollision an Kreuzung in Mils: 21-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Mils bei Hall – Am Mittwochabend gegen 17 Uhr kam es in Mils bei Hall zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Milser-Heide-Straße und dem Müllerfeld. Wie die Polizei berichtet, kollidierte ein 21-jähriger österreichischer E-Scooter-Fahrer mit einer 41-jährigen italienischen Auto-Lenkerin.