Misstrauensantrag steht bevor
Außerordentliche Versammlung bei der Tiroler Bergrettung am Samstag: Was steckt dahinter?
10 der 91 Ortsstellen der Tiroler Bergrettung haben einen Antrag für die Durchführung einer außerordentlichen Landesversammlung gestellt.
© Böhm Thomas
91 Ortsstellen sind zur außerordentlichen Landesversammlung geladen. Sie werden über einen Misstrauensantrag gegen die Landesleitung abstimmen. Bergrettungs-Chef Ekkehard Wimmer ist zuversichtlich, dass der Antrag abgelehnt wird.