Im Frühverkehr

Gewaltiger Stau: Unfall sorgte für Verkehrschaos auf der Inntalautobahn

Am Kleintransporter entstand Totalschaden.
Zu einem langen Stau kam es Donnerstagfrüh auf der A12 bei Wörgl nach einem Auffahrunfall. Ein Kleintransporter wurde schwer beschädigt.

