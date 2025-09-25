„Der Tod ist nichts“: So emotional nimmt die Freundin des verstorbenen Abfahrers Abschied

Am vergangenen Dienstag nahm die italienische Ski-Familie Abschied von Matteo Franzoso. Der Abfahrer, der nach einem Sturz im Trainingslager in Chile seinen Verletzungen erlegen ist, wurde unter großer Anteilnahme in Sestriere beigesetzt.

Jetzt nahm Franzosos Freundin Alice Vanni mit emotionalen Worten auf Instagram Abschied. „Der Tod ist nichts. Ich bin nur auf die andere Seite gegangen, als wäre ich im Nebenzimmer versteckt. Ich bin immer noch ich und du bist immer noch du. Was wir füreinander gewesen sind, sind wir immer noch“, zitierte sie aus einem Gedicht des Briten Henry Scott Holland.

Und Vanni fährt mit bewegenden Worten fort: „Was wir vorher füreinander waren, sind wir immer noch. Lache weiterhin über das, was uns zum Lachen gebracht hat, über die kleinen Dinge, die wir so sehr mochten, als wir zusammen waren. Bete, lächle, denke an mich. Unser Leben hat nach wie vor dieselbe Bedeutung wie zuvor: Es ist dasselbe wie früher, es gibt eine Kontinuität, die nicht unterbrochen wird. Trockne deine Tränen und weine nicht, wenn du mich liebst: Dein Lächeln ist mein Frieden.“

Vannis Zeilen machen klar, wie sehr sie mit Franzoso verbunden war: „Es macht mich traurig zu wissen, dass du in meiner Nähe bist und und nicht hier bei mir, um den Weg zu gehen, den wir gemeinsam gehen wollten. Ich werde dich und unsere Liebe beschützen, heute, morgen und für immer. Ich liebe dich. Du bist für immer mein Mimo, ich bin für immer deine Pupa. Ich liebe dich.“ (TT.com)