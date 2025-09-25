Ein mitreißender Mix aus Musik und Tanz
Das Rahmenprogramm der Shopping Night am 3. Oktober, kuratiert vom Stadtmarketing, besticht in diesem Jahr mit hochwertigen Musik-Acts und leidenschaftlichen Tanz-Performances.
Während die Geschäfte und Center ein umfangreiches, attraktives Programm in ihren Shops anbieten, bringt das künstlerische Programm im öffentlichen Raum die ganze Vielfalt zweier Welten auf die Bühne – und mitten unter die Menschen. Bei den bunt gemischten Musik-Highlights ist für jeden Geschmack etwas dabei: Vom glamourösen Flair der 20er und 30er Jahre über Rock, Pop und Broadway-Klassiker bis zu französischen Chansons, Beatbox-Sounds, Irish Folk und Celtic Punk reicht die Palette. Auch Jazz, Gospel, zeitgenössische Hits und deutschsprachige Newcomer sind dabei. Musiker:innen der unterschiedlichsten Genres laden dazu ein, das Leben und seine Vielfalt zu genießen – und die Shopping Night gemeinsam zu einer großen Party zu machen.
Bei den Tanz-Acts trifft Ballett-Perfektion auf feurige Salsa- und Lateinrhythmen, elegante Standardtänze auf spektakuläre Breaking- und Hip-Hop-Moves, verzaubernder Poledance auf lebensfrohen Line Dance – zum Staunen, Genießen, Mitmachen und Mittanzen. Die Shopping Night ist ein Fest für alle, die sich vom heurigen Motto STYLE.SOUND.STEP mitreißen lassen möchten.
Infos unter www.innsbruckmarketing.at
STYLE.SOUND.STEP - Das Musik- und Tanzprogramm der Shopping Night am 3. Oktober
Goldenes Dachl: La Rossa’s
Ottoburg: Fritto Misto
Köhleplatz 4-Viecher-Eck: LUKA
Domplatz: THIA (Matthias Decker), Just Sing Chor
Maria-Theresien-Straße Mitte: Life Radio Stage mit DJ
Maria-Theresien-Straße Süd: ElisaLeen
Museumstraße bei Tribaun: o‘Hamlet
Sparkassenplatz: Barbara Dorfer & Foreign Affair
Wiltener Platzl: Teils Teils
An unterschiedlichen Plätzen: Beatboxer Samuel Plieger
Spaziert durch die Stadt: Marching Band Italian Swing Project, Living Music Box
Am Marktplatz findet das BeerAlps Festival statt. Von 17 bis 22 Uhr singt dort Dave Wildheart.
Tanzprogramm:
Bühnentanz: Kompanie des Tiroler Landestheaters, Leitung Marcel Leemann und Stefan Späti
Ballett und Bühnentanz: Tanzkompanie der Limonada GmbH, Leitung Enrique Gasa Valga
Breakdance und Hip Hop: Street Motion Studio
Salsa: Tropical Swing
Standard und Latein: Tanzschule Polai
Poledance: Oleksii
Line Dance: Linedancemoves Telfs
Bewegt durch die Stadt ziehen: Tanz-Flashmobs