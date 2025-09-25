Ein mitreißender Mix aus Musik und Tanz

Während die Geschäfte und Center ein umfangreiches, attraktives Programm in ihren Shops anbieten, bringt das künstlerische Programm im öffentlichen Raum die ganze Vielfalt zweier Welten auf die Bühne – und mitten unter die Menschen. Bei den bunt gemischten Musik-Highlights ist für jeden Geschmack etwas dabei: Vom glamourösen Flair der 20er und 30er Jahre über Rock, Pop und Broadway-Klassiker bis zu französischen Chansons, Beatbox-Sounds, Irish Folk und Celtic Punk reicht die Palette. Auch Jazz, Gospel, zeitgenössische Hits und deutschsprachige Newcomer sind dabei. Musiker:innen der unterschiedlichsten Genres laden dazu ein, das Leben und seine Vielfalt zu genießen – und die Shopping Night gemeinsam zu einer großen Party zu machen.