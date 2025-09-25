Zu Verhandlungen bereit: Welche Forderungen die Beamten an die Regierung stellen

„Ergebnisoffen“: Die Beamtengewerkschafter Eckehard Quin (GÖD) und Christian Meidlinger (Younion) sind bereit, über den eigentlich fixierten Gehaltsabschluss für 2026 zu verhandeln. Ob sie einer Änderung zustimmen werden, sagen sie noch nicht.

© APA/Techt