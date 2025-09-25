Lohnrunde 2026
Zu Verhandlungen bereit: Welche Forderungen die Beamten an die Regierung stellen
„Ergebnisoffen“: Die Beamtengewerkschafter Eckehard Quin (GÖD) und Christian Meidlinger (Younion) sind bereit, über den eigentlich fixierten Gehaltsabschluss für 2026 zu verhandeln. Ob sie einer Änderung zustimmen werden, sagen sie noch nicht.
© APA/Techt
Die Dreierkoalition will den zweijährigen Gehaltsabschluss aufschnüren, um für das Budget zu sparen und die Inflation zu dämpfen. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst lehnt die einseitige Kündigung einer Vereinbarung und Nulllohnrunden ab.