Tödlicher Frontalcrash: 62-jähriger Tiroler stirbt bei Unfall auf Arlberg-Schnellstraße
Am frühen Donnerstagmorgen ist bei einem Unfall im Dalaaser Tunnel in Vorarlberg ein 62-jähriger Tiroler gestorben. Sein Fahrzeug prallte frontal in eine Tunnelnische auf der Gegenfahrbahn. Er war auf der Stelle tot.
Bregenz – In Vorarlberg kam es Donnerstagfrüh zu einem tödlichen Unfall. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Tirol prallte im Dalaaser Tunnel auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) gegen eine Wand, der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Der Unfall führte zu einem Stau im Frühverkehr.
Ermittlungen laufen
Der 62-Jährige war von Tirol kommend in Richtung Deutschland unterwegs, als er gegen 4 Uhr mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache im Dalaaser Tunnel über die doppelte Sperrlinie geriet, die Gegenfahrbahn querte und dann frontal gegen die Tunnelnischenwand prallte.
Die Feuerwehr barg den Verunglückten aus dem Wagen. Für ihn kam aber trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Der Dalaaser Tunnel war bis 8 Uhr komplett gesperrt. (APA, TT.com)