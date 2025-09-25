Tödlicher Frontalcrash: 62-jähriger Tiroler stirbt bei Unfall auf Arlberg-Schnellstraße

Am frühen Donnerstagmorgen ist bei einem Unfall im Dalaaser Tunnel in Vorarlberg ein 62-jähriger Tiroler gestorben. Sein Fahrzeug prallte frontal in eine Tunnelnische auf der Gegenfahrbahn. Er war auf der Stelle tot.

Bregenz – In Vorarlberg kam es Donnerstagfrüh zu einem tödlichen Unfall. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Tirol prallte im Dalaaser Tunnel auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) gegen eine Wand, der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Der Unfall führte zu einem Stau im Frühverkehr.

Ermittlungen laufen

Der 62-Jährige war von Tirol kommend in Richtung Deutschland unterwegs, als er gegen 4 Uhr mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache im Dalaaser Tunnel über die doppelte Sperrlinie geriet, die Gegenfahrbahn querte und dann frontal gegen die Tunnelnischenwand prallte.