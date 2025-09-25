- Überblick
Countdown läuft
Einen Monat vor Weltcup-Auftakt in Sölden lässt Frau Holle Geröllpiste verschwinden
Anfang der Woche bot der Rennhang ein trauriges Bild, jetzt ist die Pist zumindest angezuckert.
© Screenshot Webcam Soelden.com
Von Florian Madl, Günter Almberger
