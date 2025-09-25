Regionales Social-Media-Seminar stärkte Handel und Dienstleistung

Das vom Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau organisierte Social-Media-Seminar stieß auf großes Interesse bei regionalen Unternehmern. In drei Modulen wurden sie fit für die digitale Präsenz gemacht.

Hopfgarten i. Br. – Erfolgreich ging das erste vom Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau organisierte Social-Media-Seminar über die Bühne. Auf Wunsch der regionalen Kaufleute wurde die dreiteilige Seminarreihe ins Leben gerufen – und das Interesse war groß: Zahlreiche Unternehmer:innen nutzten die Gelegenheit, sich direkt in der Region für die Herbst- und Wintersaison fit zu machen.

Praxisnahes Wissen für den Alltag

Social-Media-Expertin Kerstin Erber begeisterte die Teilnehmer:innen in der Salvena Hopfgarten mit ihrer schwungvollen Art und anschaulichen Beispielen. An drei Abenden standen Themen wie Texte & Inhalte mit KI, kreative Bildgestaltung und die Produktion kurzer Videos im Mittelpunkt. Neben viel neuem Wissen bot das Seminar vor allem eines: Zeit zum Ausprobieren und Umsetzen.

Besonders geschätzt wurde der Aufbau in drei Modulen: Zwischen den Terminen konnten die Betriebe das Gelernte direkt im Geschäftsalltag anwenden und die Erfahrungen beim nächsten Abend wieder einbringen. Das Ergebnis: Viele zufriedene Teilnehmer:innen, die nun bestens vorbereitet in die Herbstsaison starten – und ihr Sortiment wie auch ihren Betrieb noch wirkungsvoller auf Social Media präsentieren können.

Wiederholung geplant