Regionales Social-Media-Seminar stärkte Handel und Dienstleistung
Das vom Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau organisierte Social-Media-Seminar stieß auf großes Interesse bei regionalen Unternehmern. In drei Modulen wurden sie fit für die digitale Präsenz gemacht.
Hopfgarten i. Br. – Erfolgreich ging das erste vom Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau organisierte Social-Media-Seminar über die Bühne. Auf Wunsch der regionalen Kaufleute wurde die dreiteilige Seminarreihe ins Leben gerufen – und das Interesse war groß: Zahlreiche Unternehmer:innen nutzten die Gelegenheit, sich direkt in der Region für die Herbst- und Wintersaison fit zu machen.
Praxisnahes Wissen für den Alltag
Social-Media-Expertin Kerstin Erber begeisterte die Teilnehmer:innen in der Salvena Hopfgarten mit ihrer schwungvollen Art und anschaulichen Beispielen. An drei Abenden standen Themen wie Texte & Inhalte mit KI, kreative Bildgestaltung und die Produktion kurzer Videos im Mittelpunkt. Neben viel neuem Wissen bot das Seminar vor allem eines: Zeit zum Ausprobieren und Umsetzen.
Besonders geschätzt wurde der Aufbau in drei Modulen: Zwischen den Terminen konnten die Betriebe das Gelernte direkt im Geschäftsalltag anwenden und die Erfahrungen beim nächsten Abend wieder einbringen. Das Ergebnis: Viele zufriedene Teilnehmer:innen, die nun bestens vorbereitet in die Herbstsaison starten – und ihr Sortiment wie auch ihren Betrieb noch wirkungsvoller auf Social Media präsentieren können.
Wiederholung geplant
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist bereits eine Fortsetzung im kommenden Jahr in der Wildschönau geplant: ein starkes Signal zur weiteren Stärkung von regionalem Handel und Dienstleistung in der Region Hohe Salve – Wildschönau.