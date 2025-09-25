„Keine Angst, wir üben nur!“ Rotes Kreuz stellt beim Liebherr Notfälle und Katastrophen nach

Am kommenden Samstag wird das Firmengelände von Liebherr in Lienz zum Schauplatz einer großangelegten Übung des Roten Kreuzes Osttirol. Interessierte sind zum Zuschauen eingeladen.

Lienz – Die Übung beginnt am 27. September um 12.30 Uhr auf dem Gelände des Unternehmens in der Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1 in Lienz. Das Rote Kreuz betont, dass es sich um eine geplante Übung handelt und keine Gefahr für Mitarbeiter*innen, Anrainer*innen oder die Öffentlichkeit besteht.

Während der Übung werden zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort sein. Besucher*innen können mit erhöhtem Fahrzeugaufkommen und verschiedenen Übungsszenarien auf dem Firmengelände rechnen. Wie die Übungsszenarien genau aussehen, wird nicht verraten, da die Übung für die Beteiligten wie ein Ernstfall ablaufen sollen. Da dürfen nicht alle Details im Voraus bekannt sein.

Das Rote Kreuz Osttirol lädt alle Interessierten ausdrücklich ein, die Arbeit der Einsatzkräfte vor Ort mitzuerleben und einen Einblick in die professionelle Notfallvorsorge zu bekommen. Der Liebherr-Parkplatz steht zur Verfügung. Ähnliche Übungen, wie zuletzt in St. Oswald, bei der auch das Weiße Kreuz Innichen beteiligt war, haben sich als wertvolle Vorbereitung für den Ernstfall erwiesen.

Eventinfos: