Die Innsbrucker Haie sind auf der Suche nach neuer Chemie

Innsbruck – Nach dem Kreuzbandriss und gleichbedeutenden Saisonende von Darien Craighead justierten die Haie den Kader mit Ex-Villach-Legionär Max Coatta nach. Der 31-jährige US-Amerikaner landete gestern in Innsbruck und soll schon beim Heimdoppel gegen Laibach (Freitag) und die Vienna Capitals (Samstag) debütieren. Auf die Handverletzung von Matt Wilkins, der noch bis Mitte Oktober („ich hasse es zuzuschauen“) fehlen wird, hatte man schon zuvor mit der Verpflichtung des schwedischen Angreifers Sebastian Benker (Try-Out-Vertrag) reagiert, sprich, wenn Wilkins wieder fit ist, halten die Haie mit elf Imports eigentlich einen Legionär zu viel im Kader und einer müsste am Matchtag auf die Tribüne wandern.

„Wir werden sehen, wie wir entscheiden. Fakt ist, dass wir ein Team stellen wollen, das erfolgreich sein kann. Und so eine langwierige Verletzung wie von Craighead ist uns in den vergangenen Jahren nie passiert. Wir wollen das Team unterstützen“, erklärt General Manager Günther Hanschitz.

So lustig ist das nach drei Niederlagen in den ersten vier Partien in der ICE Hockey League ja auch wieder nicht – so gut und auch wahr das Zitat von Co-Trainer Flo Pedevilla ist: „Vielleicht sollte man die Liga in ‚reich‘ und ‚arm‘ zweiteilen.“ Was unter anderem der Grazer 9:4-Sieg gegen Fehervar untermauert hat – wobei man die Ungarn eher zur oberen, betuchteren Hälfte zählen würde.

„Wir hätten in Fehervar gewinnen müssen. In Budapest ist uns dann die Luft ausgegangen“, trauern Cheftrainer Ryan Kinasewich und Pedevilla Zählbarem vom Ungarn-Doppel nach. Aber: „Wir müssen durch harte Zeiten, wie diese, gehen.“

Kinasewich kann sich natürlich vorstellen, alle elf Legionäre zu behalten: „Dann hätten wir auch einen internen Konkurrenzkampf, wenn einer nicht performt.“ In den kommenden Wochen geht es nach den (vorübergehenden) Investitionen in Coatta und Benker darum, den Anschluss nicht zu verlieren: „Wir wollen zuhause beide Spiele gewinnen. Wenn wir uns nicht darauf fokussieren würden – warum wären wir dann überhaupt hier?“